Homem é esfaqueado e morre no hospital

Renato Rodrigues de Souza, 58 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira (11) após ser ferido a golpes de faca em Dourados.

De acordo com o boletim de ocorrência, ele caminhava pela rua 20 de dezembro às 20h40 de domingo, quando, em circunstâncias ainda apuradas pela polícia, acabou atingido com um golpe na mão e outro no peito.

Ele chegou a ser socorrido e estava e encaminhado para o Hospital Vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Populares afirmaram que o homem teria sido vítima de assalto, porém, ele estava em posse dos pertences.

A polícia investiga o caso.