Um homem de 44 anos foi esfaqueado no tórax, durante assalto na madrugada desta quinta-feira (26), no bairro Cristo Redentor, em Corumbá. O suspeito fugiu após roubar a carteira da vítima, e até o momento não foi encontrado.

Segundo o site Diário Corumbaense, a vítima estava bastante desorientada, por isso não soube reconhecer quantos indivíduos participaram do crime. Relatou apenas que foi esfaqueado no lado esquerdo do tórax e teve a carteira levada.

Ainda em depoimento, vítima disse que correu para a casa do sobrinho em busca de ajuda, momento em que o Corpo de Bombeiros foi acionado, onde o encaminhou para um Pronto Socorro para atendimento médico.