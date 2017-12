Homem é esfaqueado enquanto trabalhava

Edson Schimitt, 41 anos, foi esfaqueado nesta terça-feira (26), em uma construção onde trabalhava em Rio Brilhante.

De acordo com o registro policial, a vítima estava trabalhando no momento em que dois rapazes identificados apenas como “Cição” e “Passarinho” e um terceiro que não foi identificado, entraram na obra agredindo Edson com golpes de faca. O homem foi atingido com golpes no braço e no pescoço.

Edson suspeita que a motivação da agressão seja por um caso amoroso que a vitima teve com a ex-esposa de “Cição”.

Ferido, Edson foi encaminhado para uma Unidade de Saúde do município e foi liberado logo em seguida. A polícia realizou buscas para encontrar os autores, mas até o momento, eles não foram localizados.

O caso foi registrado como homicídio simples na forma tentada.