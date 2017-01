Homem, de 25 anos, foi ferido a facadas no abdômen, na madrugada desta quarta-feira (11), em frente de uma residência, na rua Ludio Martins Coelho, região central de Nova Alvorada do Sul. O autor do crime fugiu do local após ser reconhecido por uma testemunha.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima e uma mulher de nome “Jaiane Guerra” estavam conversando em frente ao imóvel, quando o casal foi surpreendido por um homem com o rosto coberto, segurando uma faca.

Sem hesitar, o suspeito apunhalou a faca no abdômen da vítima, momento em que a testemunha segurou o braço autor, quando o seu capuz caiu ao chão, e o suspeito foi reconhecido como seu ex-namorado da testemunha.

Após um bate boca com a jovem, o rapaz fugiu e até o momento não foi localizado. Vítima foi encaminhado até um hospital para cuidar dos ferimentos.

Vítima e a jovem foram até a Delegacia de Polícia do município para registrar o caso.