Homem é esfaqueado no pescoço enquanto caminhava em rua

Um homem de 30 anos foi atacado no pesçoco por um desafeto na madrugada desta terça-feira (26), na Vila Nhanhá em Campo Grande.

Alexandre Fernandes Martins Matozo foi encontrado por policiais enquanto caminhava de um lado para o outro na rua. Os policiais verificaram que ele tinha um corte de 10 centimetros no pescoço e ao ser questionado sobre o que havia acontecido disse que foi atacado pelas costas.

A vítima não quis informar quem o teria atacado e apenas afirmou que depois acertaria as contas com o autor. Alexandre foi encaminhado para o posto de saúde do bairro Tiradentes.

A Polícia Militar em contato com a esposa de Alexandre apurou que ele havia brigado com um homem conhecido como 'Paulista'. Ela não soube informar o paradeiro do mesmo.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.