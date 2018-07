Homem é esfaqueado pelo colega de trabalho em posto de gasolina

Um homem foi esfaquado pelo colega de trabalho na madrugada desta segunda-feira (9), após beberem em um posto de gasolina, na cidade de Bataguassu.

Quando os policiais chegaram ao pronto socorro, encontraram Gilmar Pereira, 35 anos, com diversas perfurações causadas por golpes de faca, no braço e no toráx.

A vítima afirmou que é funcionário da empresa Mario's Transportes e horas atrás bebia com seu colega de trabalho, chamado Darcinei, no posto de gasolina Prudentão. Em certo momento, os dois discutiram e Darcinei foi até o caminhão buscar uma faca e passou a desferir diversos golpes no colega.

Os policiais militares realizaram buscas pelo autor das agressões, mas ele não foi encontrado.

A vítima se encontra em estado de observação delicado, mas não corre risco de morte.