Homem é esfaqueado pelo próprio genro

Um homem de 45 anos ficou ferido ao ser esfaqueado pelo próprio genro, na noite desta quinta-feira (19) no Bairro São Vicente, em Nova Andradina.

De acordo com informações do Nova News, durante desentendimento, em circunstâncias que deverão ser apuradas, o acusado deferiu um golpe de faca do lado direito do abdome da vítima.

Depois do crime, o autor fugiu do local, momento em que testemunhas acionaram o Corpo de Bombeiros, que socorreu a vítima até o Hospital Regional (HR) Francisco Dantas Maniçoba.

O caso deverá ser registrado na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina e apurado pelas autoridades.