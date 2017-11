Homem é esfaqueado por amigo após desentendimento

A vítima foi encontrada pelo suspeito com sua com a mulher

Na noite desta segunda-feira (20), Roberto Dias de Oliveira, 41, morreu após ser esfaqueado por um amigo durante uma briga. O assassinato aconteceu por volta das 20h, em frente a casa que os amigos dividiam, na Rua Vitória, bairro Varjão, em Naviraí, na região Sul do Estado.

Segundo informações do site Tá Na Mídia Naviraí, testemunhas relataram que a discussão começou após Roberto ter sido flagrado com a mulher do suspeito de homicídio. Que num surto de raiva esfaqueou o amigo.

Segundo o site Dourados News mesmo ferido, Roberto conseguiu caminhar até o cruzamento com a Rua Niterói, mas não resistiu aos ferimentos e caiu ao chão. Uma equipe do Corpo de Bombeiros chegou a ser acionada para prestar atendimento, mas a vítima já estava sem vida.

O suspeito, após desferir golpes de faca contra o colega, fugiu do local e ainda não foi localizado. Caso foi registrado como homicídio simples na 1ª Delegacia de Polícia Civil do município.