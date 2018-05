Homem é esfaqueado por colega e pode ficar sem andar

Um homem foi preso em flagrante na noite desta quinta-feira (24), ao esfaquear um colega no assentamento Santa Lucia, em Bonito.

De acordo com boletim de ocorrência, Cristiano da Silva, 21 anos, estava arrumando as malas pois iria se mudar no dia seguinte para uma fazenda, mas resolveu beber com sua esposa Kemillyn Aivi Brandt, 20 anos , e seu conhecido Antonio Martins Aivi, 51 anos, todos moram na mesma casa.

Neste momento Antonio pegou a motocicleta emprestada de Cristiano e foi para o bar, mas como demorou muito, Cristiano foi até o local buscar seu veículo.

Quando Antonio voltou para casa, ficou agressivo e chutou o aparelho de som começando uma discussão com Cristiano, que ficou nervoso e entrou em luta corporal com o colega. O autor, Antonio, foi até a cozinha, pegou uma faca e esfaqueou três vezes Cristiano, ferindo-o no braço, na região lombar e na coluna.

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local, prendendo o autor das agressões sem resistência. Ao ser questionado onde estaria a faca do crime, afirmou que estava no telhado, ele alegou que Cristiano o agrediu e ele apenas se defendeu.

A vítima ficou hospitalizada no pronto socorro local e seria transferida para Campo Grande, pois pode perder os movimentos do corpo devido a facada na coluna.