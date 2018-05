Um homem de 30 anos, que não teve a identidade relevada, foi esfaqueado por dois suspeitos, também não identificados, após sair de bar. O caso aconteceu no município de Corumbá – 426 km distantes de Campo Grande.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a vítima foi atingida por dois golpes de faca, um na região do abdômen e outro na axila. O socorro foi acionado para atender o homem que estava próximo ao bar de onde saiu e consciente do ocorrido.

Segundo o B.O, o homem saiu do bar e seguia para sua residência quando dois suspeitos se aproximaram da vítima e efetuaram as agressões e fugiram.

Ainda conforme a ocorrência, a vítima foi levada para o Posto de Saúde de Comrumbá.