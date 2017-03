Gilmar Alves de Oliveira, de 45 anos, foi brutalmente assassinado após se envolver em uma briga de bar ocorrida no final da madrugada desta quinta-feira (23), em Rio Negro. A Polícia Civil irá investigar o caso, mas até o momento nenhum dos suspeitos foram localizados.

De acordo com o site Coxim Agora, Oliveira teria passado a noite bebendo em um bar onde acabou se desentendendo com dois indivíduos. Ao sair do estabelecimento, ele foi espancado e arrastado por cerca de 30 metros até um boeiro.

Em seguida, os autores foram até um posto de combustível, onde segundo informações do local, compraram gasolina para incendiar a vítima.

Peritos do Núcleo Regional e da Perícia de Coxim estiveram no local colhendo dados para inquérito policial.