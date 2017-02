Julho Cesar Lima da Silva de 28 anos, apelidado como “Julho Seco”, foi executado a tiros na noite desta sexta-feira (3), na rua Benjamin Costant, em Ponta Porã. Segundo a Polícia Civil a o crime pode estar envolvido ao crime organizado na fronteira.

De acordo com o Porã News, moradores da região entraram em contato com a Polícia Militar informando sobre o crime. Conforme depoimentos de populares, e projeteis que estavam espalhados na rua, a arma usada no crime era um pistola 9mm.

Equipes da Polícia civil e Técnica estiveram no local recolhendo dados para investigação.