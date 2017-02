Um homem não identificado foi assassinado a tiros na tarde desta segunda-feira (13), dentro do cemitério Municipal de Nova Andradina. A Polícia Civil esteve no local, onde encontrou substância parecida com maconha ao lado do corpo, e abrirá inquérito para investigar o crime.

Segundo informações apuradas pelo site Jornal da Nova, a vítima levou três tiros queima a roupa. O Corpo de Bombeiros foi acionado, porém o homem já se encontrava em óbito.

Equipes da Polícia Militar e da Força Tática estiveram no local e encontraram algumas capsulas e uma munição intacta, de calibre 38, ao lado do corpo.