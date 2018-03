Homem é executado a tiros em academia na fronteira

A vítima era conhecida por ostentar dinheiro nas redes sociais e ganhou o apelido de “milionário do whatsapp”

No começo da noite de segunda feira (12) por volta das 19h30, um homem foi executado em uma academia na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero na fronteira com Ponta Porã. Ele era conhecido por ostentar dinheiro nas redes sociais e ganhou o apelido de “Milionário do Whatsapp”.

De acordo com informações do site Porã News a vítima foi identificada como, Felipe Ivan Dias Villalba (36), que tinha passagem pela polícia depois de ostentar dinheiro em rede social e acabou sendo preso, pois foi encontrado em seu poder um arsenal de armas.

A execução aconteceu na academia “Body Stronger Gyn” em Pedro Juan Caballero. Segundo testemunhas os pistoleiros, teriam chegado numa motocicleta, um deles teria entrado no interior da academia, e sem dizer nada realizou aproximadamente nove disparos de pistola 9mm contra a vítima, que se encontrava realizando exercícios em uma esteira.

Depois de concretizar o crime os dois pistoleiros abordaram a motocicleta e fugiram tomando rumo ignorado. Agentes da Divisão de Homicídios e da Policia Técnica realizaram os procedimentos de rigor e entregaram o corpo sem vida a uma funerária a pedido dos familiares.