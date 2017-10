Homem é executado a tiros em Dourados

Ele tinha ficha por tráfico, furto e homicídio e segundo a família ainda vivia no submundo do crime

No final da noite deste domingo (22) a policia Civil de Dourados foi informada que um homem havia sido morto com vários disparos de arma de fogo, no bairro Jardim Novo Horizonte.

A Pericia Crimina e uma equipe de Policiais Civis Plantonistas se deslocaram até o local dos fatos. A vítima estava no chão e apresentava várias marcas de tiros na região do tórax e face.

Fabio da Silva Centurião, a vitima, não portava documentos pessoais e ao seu lado foi encontrada uma faca cabo de plástico de 11cm aproximadamente.

Segundo as testemunhas, passou um veículo branco, tipo Gol e os ocupantes dispararam em direção à vítima, três disparos. Após uns instantes, o mesmo veículo retornou e novamente foram efetuados mais três disparos.

A família da vítima não apontou suspeitos. Apenas disseram que a vítima tinha várias passagens como tráfico, furto e homicídio e ainda vivia no submundo do crime.