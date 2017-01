Homem é executado a tiros em frente de bicicletaria

Alfredo Avelino foi morto a tiros na tarde desta quinta-feira (5), quando estava sentado em frente de uma bicicletaria, no bairro Santa Terezinha, em Três Lagoas. Os autores do crime fugiram em seguida e até o momento não foram encontrados.

De acordo com o site Jp News, a vítima é funcionário de uma empresa terceirizada dos Correios e estaria no local para visitar um irmão. O crime aconteceu por volta das 14h20, quando o rapaz conversava no comércio e foi surpreendido por dois indivíduos numa motocicleta, que se aproximou efetuando os disparos.

A Polícia Militar e a Rondas Ostensivas e Táticas do Interior (Rotai) estão realizando rondas pela cidade em busca dos suspeitos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a vítima morreu no local.