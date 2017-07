Homem é executado por pistoleiros em Ponta Porã

Um homem, 27 anos, foi executado a tiros por uma dupla ainda não identificada na noite de terça-feira (04) em Ponta Porã. A vítima tinha várias passagens pela polícia e era usuário de drogas.

De acordo com informações do site Porã News, na noite de ontem, por volta das 21h, a vítima transitava a pé pela rua Carmelo Poleo e ao chegar na esquina com a rua João Pessoa, foi alcançado pela dupla que estava em uma motocicleta. Os autores dispararam cinco tiros contra o homem. Os disparos atingiram a cabeça e o braço. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu antes do socorro chegar.

O crime pode se tratar de acerto de contas ou de dívidas com o narcotráfico, mas a polícia não descarta nenhuma hipótese. O caso está sendo investigado.