Homem é executado com 13 tiros em Ponta Porã

O paraguaio Marcos Javier Riquelme, de 37 anos, foi executado na noite de quinta-feira (8) em Ponta Porã. De acordo com informações do site Porã News, ele transitava por volta das 19:40h a bordo de uma motocicleta da marca Leopard no Bairro Jardim Primor quando foi surpreendido pelos pistoleiros.

Os homens estavam em um veiculo Vectra e realizaram 13 disparos de pistola 9mm contra a vitima que faleceu de forma instantânea no local.

Agentes do Corpo de Bombeiros realizaram o atendimento de rigor e posteriormente confirmaram a morte do mesmo, quando os agentes da Policia Militar realizavam o isolamento do local para os trabalhos dos agentes da Policia Técnica e dos agentes do SIG (Setor de Investigação Geral).

No bolso da vítima a polícia encontrou um carregador de pistola, o que levanta a suspeita de que Marcos estivesse com uma aram que teria sido levada pelos pistoleiros. Até o momento não há informações sobre a motivação do crime.