Júlio Cesar Duarte, de 33 anos, vulgo “Bela Vista” foi executado com 13 tiros de pistola 9mm, na noite desta sexta-feira (21), em frente a uma casa de jogos de azar, em Pedro Juan Caballero, município paraguaio que faz fronteira com Ponta Porã. De acordo com a Polícia local, o rapaz foi executado devido a um ajuste de contas do crime organizado que reina na fronteira.

De acordo com a Polícia Nacional, a vítima tinha passagens por furto, tentativa de roubo majorado com emprego de arma e tinha uma medida cautelar de prisão domiciliar. O crime aconteceu por volta das 22h20.

Conforme relatado pelo site Porã News, Júlio foi surpreendido por pistoleiros que chegaram numa moto CB300, e sem mediar às palavras descarregou a arma na vítima. O rapaz faleceu na hora.

Agentes da Divisão de Homicídios apoiados pela Polícia Técnica realizou trabalhos no colhimento de dados sobre o crime.