Aldo Jorge Araújo de Oliveira, 50 anos, foi executado com três tiros na noite de quinta-feira (23), em Rio Verde.

Dois dos três tiros acertaram o peito da vítima que trabalhava como funileiro. O principal suspeito do assassinato é um homem que atende pelo apelido de Mineirinho. Informações do site Edição MS dão conta de que eles disputavam o ponto do bar onde aconteceu o crime.

O autor não foi encontrado e o caso está sendo investigado.