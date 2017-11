Homem é executado com nove tiros na fronteira

Um morador de assentamento de sem tetos na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero na fronteira com Ponta Porã, foi executado, na tarde de sábado (25). A vítima foi identificada como Dionísio Paredes (47).

O crime aconteceu os pistoleiros chegaram a bordo de uma moto e sem dizer nada fizeram nove disparos de pistola 9mm contra a vítima, Dionísio chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Regional, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Segundo o site Porã News agentes da Divisão de Homicídios da Policia Nacional do Paraguai em Pedro Juan Caballero com o apoio dos agentes da Policia Técnica e do promotor de justiça Samuel Valdez, realizaram os trabalhos de praxe e buscaram por informações junto aos familiares da vítima que se negaram a colaborar para o esclarecimento do crime, situação comum na região de fronteira, onde os próprios familiares das vítimas se negam a ajudar os investigadores da policia.