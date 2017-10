Homem é executado com quatro tiros no Los Angeles

Josenildo Guimarães Fernandes, 44 anos, foi executado com quatro tiros na tarde de domingo (29) na rua Y. Juca Pirama, no bairro Los Angeles.

A vítima foi executada ao descer do veículo por um rapaz que estava de moto. De acordo com testemunhas, o rapaz foi embora, mas voltou e efetuou mais dois disparos. O autor fugiu e ainda não foi preso.

O assassinato do filho da vítima teria relação com a morte. O autor teria participado da execução do filho de Josenildo há cinco anos e ele estaria sendo ameaçado de morte pela vítima.

Josenildo teria passado por um bar nas proximidades e visto o autor. A vítima foi em sua casa buscar um revólver e o autor soube. O autor então subiu na moto e foi atrás da vítima e o executou.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) Piratininga como homicídio simples.