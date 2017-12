Homem é executado com seis tiros no quintal de casa

No final da tarde desse domingo (3) um homem foi executado com seis tiros no quintal de sua residência por um motoqueiro. A esposa do falecido não quis oferecer informações sobre o atirador por medo de represálias.

De acordo com o boletim de ocorrência a PM foi acionada por populares com informações de que um homem havia sido morto em uma residência próximo ao novo posto de combustível. De imediato a guarnição se deslocou até o local informado, e constou a veracidade do fato.

Segundo relato da senhora Alba Luz Godoi Chavez, ela estava no quintal de casa tomando tereré com seu esposo, Adibe Morel Dutra, momento em que chegou um indivíduo desconhecido a bordo de uma motocicleta alta, de cor preta, sem placas. Segundo a testemunha o motoqueiro portava uma pistola e foi em direção de Adibe que estava sentado em uma cadeira de plástico. Ele por medo saiu correndo para a rua para pedir socorro.

Momento que o atirador de posse de uma pistola calibre nove milímetros, atirou seis vezes em direção de Adibe, atingindo-o na cabeça e no tórax, a vítima morreu no local. Alba Luz contou aos policiais que após cometer o crime, o atirador a ameaçou de morte e fugiu do local, em direção território paraguaio.

Por medo da ameaça sofrida, Alba Luz se recusou a fornecer maiores detalhes das características do autor e dos motivos que ele teria atentado contra a vida de seu esposo. A suspeita da polícia é de que o possível autor é a pessoa de alcunha "cuduro".

O caso foi registrado na DP de Coronel Sapucaia como homicídio qualificado pela traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido.