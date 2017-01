Um homem que até o momento não foi identificado foi executado com sete tiros, na manhã desta quinta-feira (26), quando transitava por uma rua do bairro Flamboyant, em Ponta Porã. De acordo com a Polícia Civil os suspeitos ainda não foram identificados, e o crime está sendo investigado.

Segundo informações do site Porã News, a vítima andava pelas ruas 7 com a 13, quando foi alcançado por pistoleiros. De acordo com a polícia, moradores da região teriam ouvido tiros e ao sair de suas residências deparou com o homem caído ao meio da rua.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, onde encaminhou a vítima até o Hospital Regional, não resistindo os ferimentos, morrendo em seguida.

No local do crime foram encontrados um boné, uma garrafa de pinga e um facão, que segundo os agentes da Polícia Técnica e investigadores da Polícia Civil os objetos foi usado em algum crime, por ter manchas de sangue na lamina da faca.

Ainda de acordo com os investigadores, o motivo do crime seria de um possível ajuste de contas ou de uma vingança, mas a polícia não descartará nenhuma das hipóteses e trabalhará para solucionar o crime.