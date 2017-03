Homem é executado com tiros de fuzil no Paraguai

Pedro Alcides Ortiz, de 37 anos, foi morto na tarde desta quarta-feira (22) em Pedro Juan Caballero, no Paraguai. O homem que conduzia um veículo Kia Sorento, marrom, com placas do Paraguai foi morto a tiros de fuzil. Informações preliminares apontam que ele seria irmão de um policial da cidade.

De acordo com informações do site ABC Color, o crime aconteceu por volta das 16 horas, na Rua Carlos Antonio Lopez esquisa comTeresa Roa, de Pedro Juan Caballero. Testemunhas disseram que a vítima é morador da cidade de Arroyito, na Argentina. Ele foi morto a tiros de calibre 762 e 9 milímetros por pessoas que ocupavam uma Toyota Hillux.

Na manhã desta quarta Américo Ramirez Chavez foi encontrado na cidade de Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai, esquartejado. A informação é que Américo teria participado do assassinato de Ronny Chimenez Pavão, irmão do narcotraficante Jarvis Chimenez Pavão.

A polícia paraguaia não descarta a hipótese de que a morte desta tarde esteja relacionada com o esquartejamento.