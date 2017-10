Imagens Fortes: homem é executado em avenida da Capital

Um homem, ainda não identificado, foi morto na tarde desta sexta-feira (13) na Avenida Ministro João Arinos, na entrada do Bairro Cidade Jardim, na Capital.

De acordo com informações da polícia uma testemunha relatou que o passageiro de um carro branco chegou ao lado do homem, que transitava em uma biz vermelha, e atirou. A vítima morreu na hora após o tiro provavelmente acertar a cabeça.

Equipes do Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco e Resgate a Assaltos e Sequestros), Batalhão de Choque e da Polícia Civil estão no local. A perícia acabou de chegar para avaliar o local do crime.