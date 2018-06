Homem é executado em emboscada na fronteira

Ramón Oliveira Benitez foi executado na segunda-feira (18), em Itanará, cidade paraguaia, vizinha ao município de Paranhos.

De acordo com o site Capitan Bado, o assassinato ocorreu durante emboscada em uma fazenda. A vítima estava em uma caminhonete, quando desceu do veículo em uma propriedade rural, acabou surpreendido pelos autores. Armados eles dispararam diversas vezes contra o carro em que ele estava.

Uma testemunha, que estava com a vítima, conseguiu fugir e não identificou os criminosos. Benitez não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Quando a polícia chegou, a caminhonete estava ligada com as luzes acesas e a porta do passageiro aberta.

Policiais paraguaios investigam o caso.