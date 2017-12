Homem é executado no portão de casa

Ele estava conversando com a mãe em frente de casa quando foi atingido pelos disparos.

No final da tarde desta terça-feira (19) Gilson da Silva Villalba (39) foi assassinado em frente da casa onde morava com a mãe, na Avenida Guaicurus, em Dourados.

Segundo informações do site Dourados News, populares contaram que a vítima estava ao lado da mãe no momento do crime.

Ainda conforme moradores, dois homens de moto se aproximaram e pararam na frente da casa e efetuaram os disparos.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado, porém, Gilson já estava morto. Gilson foi atingido por ao menos dois tiros nas costas.

Policiais militares isolaram o local no aguardo da perícia. O caso é investigado.