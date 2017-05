Homem é executado por pistoleiros e encontrado semienterrado na fronteira

O corpo de um homem foi encontrado, na tarde de domingo (30), semienterrado próximo a uma estrada vicinal por moradores da colônia Mafusi, cidade próxima à Pedro Juan Caballero na fronteira com Ponta Porã.

Os populares acionaram a Polícia e os agentes da Polícia Nacional de Pedro Juan Caballero e da Divisão de Homicídios imediatamente se deslocaram para o local.

Segundo o médico forense Marco Prieto, a vítima teria sido executado com 43 disparos de arma de fogo e havia sido enterrada no local 36 horas antes de ser encontrada. O homem também estava com a boca tapada e os pés e mãos amarrados com fita isolante, a vitima segundo os agentes da Policia Técnica poderia ser um cidadão brasileiro, já que os seus dados pessoais não foi encontrado no sistema de identificação da policia paraguaia.

Agentes da Divisão de Homicídios manifestaram que o mesmo teria sido executado durante a noite de sábado após ter sido sequestrado em alguma parte da fronteira, onde teria sido amordaçado e amarrado de pés e mãos e posteriormente levado ate o local onde foi executado e semienterrado no caminho vicinal da colônia Mafusi próximo a cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero na fronteira com Ponta Porã.

O corpo da vitima que se encontrava sem nenhum documento que o identifique foi encaminhado ao IML da cidade a espera que algum familiar realize a identificação, segundo os policiais, o mesmo tinha tatuado em seu braço direito o nome “Valentina”.