Homem é ferido a pauladas durante briga

A Polícia Militar foi acionada nesta sexta-feira (25), pois um homem havia agredido outro a pauladas na Vila Cristina, em Amambai.

Quando os policiais chegaram no local a vítima já havia sido levada para o Hospital Regional. A testemunha identificada como Rosilene Pana, afirmou que seu esposo Adelino Roque Gonçalves, 24 anos, começou um desentendimento com Rogério Oliveira Chamorro, 23 anos, vindo a agredi-lo com pauladas na cabeça e no rosto.

O autor, Adelino, foi preso sem lesões corporais, durante buscas pelo local e encaminhado para a Delegacia de Policia Civil para os procedimento cabíveis.

A vítima permanece internada no hospital.