Homem é ferido a tiros por pistoleiros na fronteira

Um vendedor de frutas, de 43 anos, foi ferido a tiros por pistoleiros, na noite desta terça-feira (3), na rua Internacional, em Ponta Porã. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada até o Hospital Regional, onde passou por cirurgia e se encontra em observação.

Agentes da Polícia Militar esteve no local recolhendo informações sobre o crime. Segundo o site Porã News, o motivo do crime seria um possível acerto de contas.

De acordo com testemunhas, uma motocicleta com dois suspeitos se aproximaram do homem, por volta das 21h40, quando o carona desceu do veículo e descarregou uma arma de 9mm, em direção a vítima.

Segundo a reportagem, o número de usurário de drogas na fronteira aumentou bastante, e a falta de ação das autoridades dificulta o combate contra os micros traficantes na região de fronteira.