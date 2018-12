Vítima parou em frente ao espelho e conseguiu enxergar a imagem do vizinho observando

Um morador de 58 anos, do bairro Jardim Carioca, foi detido na noite de segunda-feira (17), logo após ser flagrado olhando a sua vizinha trocar de roupa.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima de 34 anos, havia acabado de tomar banho e saiu nua do banheiro e foi até o seu quarto vestir uma roupa. A vítima parou em frente ao espelho e conseguiu enxergar a imagem do vizinho observando.

A mulher assustada começou a gritar por socorro, momento que o homem acabou fugindo do local. A polícia foi acionada e conduziu autor e vítima para a delegacia onde o caso foi registrado como perturbação de tranquilidade. O suspeito nega o crime.