Um homem de 49 anos foi flagrado transportando mais de 450 litros de agrotóxicos em pó, numa carreta, na tarde desta segunda-feira (13), na BR-163, em Campo Grande. O motorista portava documentos, mas sem o carimbo de fiscalização da mercadoria.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um veículo, Scania R113 atrelado ao semirreboque foi parado pelos agentes. Foi solicitado a documentação do veículo e do motorista, e ao verificar no sistema policial foi constatado que o condutor tinha passagens na polícia em Sonora (MT) por contrabando de agrotóxicos.

Foi realizada uma vistoria no veículo, onde foram encontrados aproximadamente 100 kg de agrotóxicos em pó em um compartilhamento e mais de 350 kg em liquido.

Interrogado, confessou o transporte e disse que receberia R$ 500 para levar a mercadoria até Brasnorte (MT).

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal de Campo Grande