Homem é intimidando por ladrões e é assaltado no meio da avenida

No final da tarde dessa quinta-feira (21) um senhor de 52 anos foi assaltado por uma dupla de moto, na Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, em Nova Andradina. A vítima, Osmar Monteiro de Farias, perdeu um aparelho celular na ação ocorrida por volta das 17h40.

Segundo as informações do site Nova News, a vítima seguia pela avenida, nas proximidades da antiga Concessionária Fiat, quando foi abordado por dois indivíduos em uma motocicleta.

Em seguida, o que estava na garupa desceu do veículo e foi em direção do homem exigindo: “Passa o radinho”. O celular, que estava em uma de suas mãos, foi entregue ao assaltante que montou na moto e ambos tomaram rumo ignorado.

De acordo com a vítima, o criminoso que o abordou sempre ficava com a mão por debaixo da camiseta como se estivesse armado. Não foi possível visualizar a placa da moto que seria uma Honda CG Titan modelo antigo na cor vermelha e estava com o escapamento barulhento. A ocorrência foi registrada na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina.