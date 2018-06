Homem é linchado e preso por estuprar menina de três anos

A Polícia Militar interferiu na linchação de um homem de 50 anos, por populares, nesta quarta-feira (6), após suposto estupro de uma criança no residencial Novo Oeste, em Três Lagoas.

Segundo o site JP News, uma menina de três anos teria sido molestada por um morador não identificado. O caso é mantido em segredo de Justiça pela Polícia Civil e foi registrado nesta madrugada como estupro de vulnerável.

De acordo com policiais, o suspeito está preso na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), e teria sido autuado pela delegada Letícia Mobis que estava de plantão. Ela não quis se pronunciar a respeito do caso e apenas informou que o homem estava bastante machucado. Apesar de ter sido preso no início da madrugada de hoje, a mãe da menina percebeu sinais de que a menina teria sido violentada na terça-feira (5).

A criança teria reclamado de dores no órgão genital e disse à mãe que teria sido o autor. Outra criança, vizinha da menina, também teria apontado o suspeito que ao retornar para o residencial, foi cercado e agredido pelos moradores.