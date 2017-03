Antônio Amaro Rodrigues, de 61 anos, conhecido como “Galeguinho”, foi assassinado a facadas na manhã desta quinta-feira (28), depois de atirar em cachorro, na rua Primavera, em Itaquiraí. O crime ocorreu pelo dono do animal, de 44 anos, que também foi baleado e está internado no hospital do município.

De acordo com informações do site 94 FM Dourados, a vítima conversava com uma garota de programa, quando o autor passava com o cachorro na rua, e atacou a perna do rapaz. Armado, Antônio atirou contra o cachorro. O dono do animal ao ver a cena, foi para cima de “Galeguinho”, que deu um tiro na perna do suspeito. O homem então, que estava com uma faca, deu vários golpes na vítima, que morreu na hora.