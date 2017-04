Moradores ficaram chocados com o crime e revelaram falta de segurança na região

João Fernandes da Silva, 32, conhecido por “Barriga”, foi assassinado com vários golpes de faca. O assassinato aconteceu na madrugada deste domingo (30) em Ponta Porã - a 324 km da Capital.

De acordo com o site Poranews, os moradores ficaram chocados com a violência e muitos e reclamaram da falta de segurança no bairro Jardim Ivone.