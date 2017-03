Homem é morto com 14 facadas em conveniência na Avenida Calógeras

Na madrugada desta terça-feira (14), um homem identificado como Luan foi espancado e morto com 14 facadas dentro de uma conveniência na Avenida Calógeras, esquina com a rua 26 de agosto, no centro de Campo Grande.

De acordo com testemunhas que estavam no local a briga começou na Avenida Calógeras, esquina com a rua Sete de Setembro e para fugir dos dois agressores Luan entrou na conveniência pela janela. Em seguida os dois agressores também entraram na conveniência e encurralaram a vítima.

Os autores estavam com um facão e uma arma de fogo, segundo uma testemunha. Na conveniência os agressores espancaram a vitima que foi atingida com 14 facadas nas costas, nos braços, as mãos e na cabeça. Depois da agressão os autores fugiram na Avenida Calógeras em direção a Avenida Fernando Corrêa da Costa.

Segundo o registro policial durante o atendimento, populares gritavam que o autor seria um homem conhecido como Bruninho. A polícia fez ronda na região, mas não encontram os autores.

Luan chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado a Santa Casa de Campo Grande, mas não resistiu aos ferimentos.