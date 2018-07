Homem é morto com golpe de faca, na fronteira

Adilson Gomes Rodrigues, 48 anos, foi morto com um golpe de faca na segunda-feira (2), em frente à residência onde morava, em Ponta Porã.

De acordo com o site Porã News, o autor identificado como Amancio Gomes teria chegado e desferido uma facada na vítima que tentou fugir, mas caiu e morreu no local.

Após o fato, Gomes tentou evadir-se do local. Com a ajuda de populares, os investigadores do Setor de Investigações Gerais (SIG) e da Polícia Nacional do Paraguai prenderam o autor horas depois, em uma residência na cidade de Pedro Juan Caballero.

Ainda não há informações sobre o que motivou o crime. O caso está sendo investigado.