Homem é morto com tiro no peito em frente de residência

Ex-mulher da vítima é a principal suspeita do crime

Antônio Silva Fernandes, de 43 anos, foi assassinado com um tiro no peito, nesta segunda-feira (3), em frente de uma residência, na Vila Toscana, em Dourados. A principal suspeita do crime é a ex-mulher da vítima, Rosimeire Ferreira de Melo, que foi encaminhada ao 1º Distrito Policial para prestar depoimentos.

De acordo com o site Dourados News, o casal tinha um relacionamento conturbado. Antônio foi surpreendido ao chegar à casa de Rosimeire, em um Fiat Stilo. Após cometer o crime, a mulher da vítima foi até a escola buscar o filho, quando foi presa em seguida.

Equipe do Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (Samu) foi acionado, mas ao chegar no local já encontrou Antônio em óbito.

A Polícia Civil irá investigar o caso.