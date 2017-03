Homem é morto e esquartejado na fronteira

Um homem foi morto e esquartejado em Ponta Porã, cidade a 346 km de Campo Grande. O corpo foi encontrado na manhã desta quarta-feira (22), no bairro Granja, na rua João Gualberto Cabral esquina com a Rua Amélia, próximo a pista do Aeroporto Internacional.

Segundo reportagem do jornal Porã News, o corpo foi encontrado por moradores da região e chamaram a Polícia. O corpo foi cortado e os membros estavam dentro de várias sacolas pretas de lixo. De acordo com informações locais os braços, as pernas e a cabeça se estavam separados do corpo.

A área foi isolada pela polícia, investigadores do SIG da Policia Civil estiveram no local e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Ponta Porã.

A vítima estava sem documentos e até o momento não foi identificada, mas segundo informações do Porã News o homem teria sido sequestrado na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, durante a madrugada, executado e o corpo abandonado.