Homem é morto por pistoleiros na BR-163

O colega que estava junto com a vítima ficou ferido com os tiros

Na noite desta quarta-feira (27), pistoleiros mataram um homem e deixaram outro ferido, na BR-163, próximo a Mundo Novo.

Segundo o boletim de ocorrência, as vítimas Leandro de Camargo Zimermann, 34 anos, e José Carlos de Andrade, 43 anos, estavam em uma caminhonete, quando próximo ao Pesque e Pague Itália, na BR-163, foram atingidos pelos criminosos que estavam em uma moto.

Com os disparos, a camionete saiu da pista e caiu em uma valeta. José Carlos, que foi atingido com um tiro no braço e conseguiu descer da caminhonete, sendo encontrado há alguns metros do veículo. Leandro morreu no local.

Moradores que ouviram os disparos acionaram a Polícia Militar. Ao chegarem, os policiais encontraram Leandro morto dentro da caminhonete.

José foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para hospital da cidade. O corpo de Leandro foi encaminhado para município de Naviraí, para realizar o exame necroscópico. A Polícia Militar ainda não encontrou os pistoleiros.