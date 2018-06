Homem é multado em mais de R$ 7 mil por desmatamento

Durante operação "Cervo-do-Pantanal", policiais militares ambientais autuaram e multaram na última sexta-feira (22), um proprietário rural por desmatamento de 7,57 hectares em sua propriedade, localizada no assentamento Patagônia, em Terenos.

O desmatamento foi verificado por imagem de satélites e, segundo os policiais, entre o ano de 2013 a 2015, a área foi fiscalizada por GPS e já havia pastagem no local. A madeira produto do desmatamento não se encontrava no local. As atividades foram interditadas.

O infrator de 61 anos, foi multado em R$ 7.570,00 e responderá por crime ambiental. Ele foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental estadual.