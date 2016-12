Homem é pego furtando tijolo e acaba com seu

Jean Eustáquio da Silva de 42 anos foi pego em flagrante ao tentar furtar 40 tijolos da casa de Vitor Rogério no Jardim Batistão. Segundo as informações do boletim de ocorrência, Vitor foi informado que Jean estava levando os tijolos do terreno da vítima quando Vitor chegou e pegou o autor em flagrante e com a ajuda de populares conseguiu deter o ex-futuro-construtor.

Após Jean não ter como explicar o que iria fazer com os tijolos que não eram dele a Polícia Militar foi chamada e levou o homem para a delegacia.