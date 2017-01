Homem é preso acusado de estuprar menina de 10 anos

Um homem de 52 anos, foi preso na nessa quarta-feira (4), acusado de ter estuprado uma criança de 10 anos, no município de Ivinhema. O caso foi descoberto quando a Polícia Civil flagrou a menina correndo dentro da casa do autor.

De acordo com o site Ivinotícias, investigadores da Polícia Civil receberam uma denúncia anônima que em uma residência no bairro Itaporã, havia uma criança de 10 anos que estaria sendo abusada sexualmente.

Uma equipe se deslocou até o local e começaram a monitorar o imóvel, até que visualizaram uma criança saindo da casa correndo para uma outra residência.

Questionada, a garota disse aos policiais que iria a casa do homem constantemente para assistir televisão. No momento em que os dois estavam juntos, o suspeito passava a mão em seu corpo, lhe beijava, tirava a sua roupa e até colocava na cama, momento em que o homem começava a tocar no seu corpo.

Ainda segundo a menina, o autor teria combinado com ela, caso chegasse alguém em casa, era para ela sair correndo pelos fundos. Interrogado pelos policiais, o acusado entrou em contradição e acabou sendo preso em flagrante.

Foi solicitado pela Polícia Civil um exame pericial sexologia forense para a menina e o acompanhamento do Conselho Tutelar de Ivinhema.