Homem é preso acusado de matar, incendiar e depois desovar corpo de colega em poço

Crime aconteceu no último dia 26, em São Gabriel do Oeste

Jean Lima de Arruda, de 30 anos, foi preso na tarde desta terça-feira (28), no Distrito de Congonhas, região de Bandeirantes. Ele é o principal suspeito de ter assassinado Welton Rodrigues de Souza, de 40 anos, que ocorreu no último domingo (26), no Distrito de Ponte Vermelha, em São Gabriel do Oeste. O autor arrastou a vítima até um poço desativado, jogou óleo diesel e depois ateou fogo.

A prisão ocorreu na BR-163, no quilômetro 575, quando os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Jean bebendo em um bar. Durante a revista os policiais descobriram que se tratava do autor que matou Welton.

Jean recebeu voz de prisão em flagrante e foi levado para a Delegacia de Polícia Civil do município.

O crime

O crime aconteceu no último domingo (26), no Distrito de Ponte Vermelha, quando o autor e a vítima de desentenderam quando trabalhavam numa fazenda na zona rural. Jean teria matado a vítima, enrolado em um colchão e jogador o corpo em um poço desativado posteriormente ateado jogo.