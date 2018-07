Homem é preso acusado de ser mandante de tentativa de roubo de avião

Na manhã da quarta-feira (18), foi preso em Campo Grande o homem acusado de ser o articulador da tentativa de roubo da aeronave em fazenda de Aquidauana.

Segundo informações da assessoria do Batalhão de Choque, o acusado identificado como José Carlos Netto Cabreira, 51 anos, popularmente conhecido como “Gordo”, é morador de Rondonópolis (MT) e é técnico em inseminação artificial em animais.

“Gordo” foi preso pelos policiais do Batalhão de Choque em um hostel, no bairro Universitário, região sul de Campo Grande, no momento em que fingia ser um pecuarista interessado na compra do objeto pelo qual contratou comparsas para roubar.

Momentos antes de sua prisão, Rosival Fernandes da Cruz, 42 anos, e José Donizeti da Silva, 52 anos, comparsas de Cabreira, morreram ao trocarem tiros com policiais do Choque em fazenda de Aquidauana.

De acordo com a Polícia Militar, “Gordo” confessou que contratou os dois suspeitos mortos para o crime, sem mencionar valores pagos, apenas que comprou armas para eles. Um quarto envolvido, justamente a de um provável piloto, pode ser suspeita de participar do crime.