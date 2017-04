Homem é preso ao tentar fugir com o carro carregado de drogas

No interior do veículo também foram encontradas notas falsas de R$50,00

Na madrugada desta quinta-feira (6), um jovem de 22 anos, tentou fugir dos policiais em alta velocidade na BR 163 próximo ao município de Jaraguari. O veículo vinha em alta velocidade, ultrapassou a viatura da PRF e não respeitou a ordem de parada.

Diante do fato, os policiais perseguiram o veículo até o município de Bandeirantes, onde segundo o registro policial, várias manobras de risco foram efetuadas pelo condutor. Os policiais conseguiram fazer a abordagem e o jovem ainda tentou fugir a pé mas foi impedido pelos policiais.

Os policiais fizeram revista no veículo onde foram encontradas quantidade considerável de maconha, notas falsas de R$ 50,00 reais, armas de fogo, munições, acessório de uso restrito e produtos anabolizantes. Segundo o rapaz, ele pegou o veículo já carregado no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês e levaria os produtos até Rondonópolis, ele não revelou quanto ganharia pela corrida e o nome de quem estaria chefiando.

O jovem foi preso em flagrante e o veículo e produtos encaminhados para Delegacia de Polícia de Bandeirantes.