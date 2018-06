Homem é preso ao transportar mais de três toneladas de maconha

Um homeem foi preso na manhã deste sábado (2), por conduzir um veículo cheio de maconha em meio a produtos recicláveis na rodovia BR-463, próximo ao trevo da Eletrosul em Dourados.

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), e do Canil da Polícia Militar suspeitaram do veículo e realizaram a abordagem ao motorista Adriano Tiesen, 28 anos, morador de Maringá-PR.

Ele afirmou aos policiais que transportava cigarros, porém mais de três toneladas da droga foi descoberta. Além da maconha, a carga ainda possuía skunk, a super maconha.

Ao ser questionado, Adriano disse que pegou o veículo na região de fronteira e ganharia R$ 10 mil para levar as drogas até a cidade de Maringá.