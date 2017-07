Homem é preso após ameaçar ex-mulher com machado

Na manhã de quarta-feira (26) uma equipe do Terceiro Pelotão da Polícia Militar de Mundo Novo prendeu um homem, de 27 anos, em posse de um machado que teria sido usado para ameaçar sua ex-mulher, de 21 anos.

A jovem relatou que conviveu com o indivíduo por cerca de seis anos e separou-se recentemente. O autor tem passagem por tráfico de drogas, ameaça e lesão corporal dolosa, esses dois últimos crimes enquadrados na Lei de Violência Doméstica, tendo ela como vítima.

Desde o fim do relacionamento, ela mudou-se com os filhos para uma propriedade rural de seus pais. Na madrugada de quarta-feira, o homem, aparentando estar drogado e armado com um machado, esteve na casa e queria obrigar a vítima a ir embora com ele. Diante da recusa dela, ele disse que a mataria.

Ela então acalmou o cidadão e após ele dormir, ela informou a Polícia Militar via fone de emergência, que enviou uma equipe ao local, sendo que quando os militares adentraram o quarto, ele dormia, com o machado ao seu lado. Diante disso, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido sem lesões, juntamente com o machado à delegacia.